Lamantini in cerca di caldo in Florida, si avvicinano alle centrali elettriche

(LaPresse) Un vortice polare che ha colpito gran parte degli Stati Uniti ha avuto un impatto anche sulla Florida, abbassando le temperature costiere e spingendo la popolazione di lamantini dello Stato del Sole, ancora in fase di recupero dopo un evento di carestia di massa avvenuto alcuni anni fa, a cercare acque più calde. Oltre alle sorgenti naturali nell’entroterra, una destinazione popolare per questi mammiferi acquatici sono le emissioni di acqua calda di circa una dozzina di centrali elettriche in Florida. I lamantini sono attratti da queste emissioni di acqua calda da decenni, seguendo un percorso tramandato dalle madri ai cuccioli. Decine di lamantini, che possono raggiungere i 3 metri di lunghezza e 544 chilogrammi di peso, si sono riuniti nell’ultima settimana vicino alla centrale della Florida Power & Light Company a Riviera Beach, dove l’azienda ha aperto l’attrazione Manatee Lagoon nel 2016. Il numero di lamantini vicino alla centrale può variare, ma Shanker ha dichiarato venerdì che quest’anno ne hanno contati circa 85.

