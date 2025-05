L’amara riflessione di Bruce Springsteen sull’America di Trump: «Il mio paese ha perso così tanto in così poco tempo»

Video dalla rete

(LaPresse) In un malinconico video pubblicato sui social, Bruce Springsteen riflette sull’America di Donald Trump , elencando le mancanze che secondo il Boss pesano sul popolo americano, a partire dall’arte e la cultura. Springsteen ricorda le immagini delle ‘first family’ del passato in momenti di gioia e relax, gli animali domestici e i bambini, e li paragona alla voglia di dividere il popolo statunitense da parte dell’attuale amministrazione. Il celebre rocker, nella sua dolorosa riflessione, chiude così: «Siamo persi. Abbiamo perso così tanto, in così poco tempo».

