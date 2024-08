L’amico della ragazza trovata morta a Pavia: «Sono andate via col monopattino e non sono più tornate»

Video dalla rete

«Eravamo in compagnia, poi le ragazze si sono allontanate per fare un giro in monopattino ma non sono più tornate». A parlare Sofiam Agal, 21 anni, uno dei giovani che ha passato la serata con la ragazza di 18 anni trovata morta in strada a Pavia dopo che si era allontana in monopattino insieme a un’amica mentre erano in compagnia di altri amici. La 17enne che era con lei è stata trovata ferita, le sue condizioni non sono gravi.

