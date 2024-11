Lamiere e detriti accatastati: il video di quello che resta del capannone esploso a Ercolano

Video dalla rete

Una forte esplosione in un capannone adibito a deposito di una fabbrica di fuochi d’artificio si è verificata poco fa ad Ercolano, in via Patacca, al confine con San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri della tenenza di Ercolano, ambulanze e vigili del fuoco.​Secondo i rpimi rilievi, è stato un ingente quantitativo di fuochi d’artificio stoccati nel locale esploso a sconquassare l’area.

