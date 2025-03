L’amministrazione Trump deporta centinaia di migranti in El Salvador: il video choc degli uomini incatenati

Video dalla rete

(LaPresse) Nonostante l’ordine di un giudice federale che impedisce temporaneamente all’amministrazione del presidente Donald Trump di deportare gli immigrati in base a una dichiarazione di guerra del XVIII secolo che riguarda i membri di bande venezuelane, le autorità per l’immigrazione hanno trasferito centinaia di immigrati, presunti membri della gang Tren de Aragua, in El Salvador.

Il video pubblicato dal governo di El Salvador mostra uomini con le mani e le caviglie incatenate, spinti fuori da un aereo e fatti salire su autobus in attesa da agenti in tenuta antisommossa.

Il video mostra anche il trasporto degli uomini in prigione in un grande convoglio di autobus sorvegliato da polizia e militari e da almeno un elicottero.

Gli uomini sono stati rasati prima di indossare l’uniforme completamente bianca della prigione e di essere sistemati nelle celle.

I migranti sono stati portati nella famigerata struttura CECOT, il carcere di massima sicurezza diventato il simbolo della lotta del presidente salvadoregno Nayib Bukelealla contro le bande.