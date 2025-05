Lancia un masso per una sfida su TikTok: turista rischia 200.000 euro di multa in Spagna – VIDEO

Video dalla rete

L’episodio si è verificato lungo la Ruta del Cares, il celebre sentiero escursionistico incastonato tra le maestose pareti dei Picos de Europa, nel nord della Spagna. Il ragazzo è stato ripreso mentre lanciava un masso da un dirupo, mettendo a rischio l’incolumità degli altri visitatori e deturpando l’ambiente naturale. Ora rischia una multa che potrebbe arrivare fino a 200.000 euro.

La scena è stata condivisa su TikTok, dove ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti e delle autorità. Nel video, diventato virale, si vede il giovane posizionato sul ciglio di una scogliera. Senza esitazione, spinge nel vuoto una grossa pietra, che precipita per decine di metri prima di schiantarsi violentemente contro la parete rocciosa della gola del fiume Cares.

Le immagini hanno suscitato indignazione online e un’immediata reazione da parte degli organi di vigilanza ambientale.

Il Sentiero del Cares, lungo circa undici chilometri, si snoda a quasi 700 metri d’altezza tra paesaggi spettacolari, tunnel scavati nella roccia e vertiginose gole. Ogni anno attira circa 300.000 escursionisti, incantati dalle vedute mozzafiato offerte dalla catena montuosa che attraversa le regioni di Cantabria, Castilla y León e Asturie.

Ma la crescente popolarità del sito sembra attirare anche comportamenti irresponsabili, alimentati dai social. Le autorità locali hanno confermato l’apertura di un’indagine e hanno ricordato che, in aree naturali protette come questa, atti pericolosi o dannosi per l’ambiente possono essere puniti con sanzioni severe.