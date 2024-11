Lanciano un oggetto verso Trump al suo comizio in Pennsylvania: la sicurezza lo allontana con un calcio

Video dalla rete

Lo scorso martedì 29 ottobre uno spettatore di un comizio elettorale di Donald Trump ad Allentown, in Pennsylvania, ha lanciato un oggetto ai piedi del candidato repubblicano. Non è chiaro di cosa si tratti: ad ogni modo, l’oggetto non colpisce il tycoon e gli agenti della sua scorta lo allontanano subito con un calcio. Secondo chi ha girato e pubblicato il video sui social (il suo nome è Zachary Clark) si sarebbe trattato di un telefono, forse lanciato per chiedere all’ex presidente di scattare un selfie. A quanto si apprende dai media statunitensi, non sono stati effettuati arresti in seguito a quest’imprevisto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA