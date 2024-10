L’aneddoto divertente di Rajoy con i nuovi tappi delle bottiglie d’acqua: «Un circo»

Video dalla rete

Mariano Rajoy ha raccontato un aneddoto riguardante i tappi delle bottiglie di plastica, che ormai non possono più essere rimossi completamente. Lo ha fatto durante un forum in Spagna in cui si è discusso della competitività europea, dove era presente anche l’ex presidente Felipe González. «Un mese fa, ero con una bottiglia di queste e ho visto che non c’era modo di toglierle, ho iniziato a bere ed è stato un circo» ha detto Rajoy tra le risate del pubblico. L’ex premier iberico ha raccontato la sua esperienza mostrando proprio la bottiglietta d’acqua che aveva tra le mani. «Si tratta di una normativa dell’Unione europea che rende difficile a chiunque voglia generare ricchezza, benessere e occupazione» ha poi concluso.

