L’anello con la scritta «Roma» trovato in una «mansio» imperiale: la scoperta in Umbria

Video dalla rete

Dall’Umbria arriva una importante scoperta. Una mansio romana (stazione di sosta) è tornata alla luce negli scavi archeologici di Coriglia, nel comune di Castel Viscardo a pochi chilometri da Orvieto in provincia di Terni. Si trova su un terrazzamento artificiale affacciato sulla valle del fiume Paglia. Al suo interno sono state rinvenute oltre a circa 350 monete, un antico e importante anello con la scritta Roma e altri reperti in bronzo e terracotta. Al centro dell’anello, a separare le due sillabe, c’è la dea Roma, assisa con i suoi attributi. Si tratta di un oggetto di prestigio che si reputa appartenesse a un personaggio di spicco della sfera politica della Capitale. Ciò dimostra che la mansio romana, segnalata anche nell’antica Tabula Peutingeriana, era frequentata da personaggi illustri. Nell’ultima campagna di scavi è stata rinvenuta una vasta zona di accoglienza e di ricovero per mezzi e animali, certificando così che si trattasse proprio di una stazione di sosta al centro di una cruciale viabilità della via Cassia e della via Traiana Nova.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA