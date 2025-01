L’annuncio al Senato: «Cecilia è stata rilasciata». Scatta l’applauso bipartisan dell’Aula

Video dalla rete

(LaPresse) Un lungo applauso è scattato in Senato all’annuncio della liberazione in Iran della giornalista Cecilia Sala. «Con grande gioia a nome del presidente La Russa vi informo che è stata rilasciata ed è in volo verso l’Italia la giornalista Cecilia Sala», ha detto la presidente di turno Mariolina Castellone alla ripresa della seduta a Palazzo Madama. Alle sue parole è scattato un lungo applauso da parte di tutta l’Assemblea.

