L’annuncio della morte di Francesco in diretta su Rai 1 e il fuorionda: «Oddio è morto il Papa»

Video dalla rete

Eleonora Daniele annuncia la notizia della morte di Papa Francesco nel corso della trasmissione ‘Storie italiane‘ su Rai 1. «Come giornalista leggo una delle notizie più tristi per tutto il mondo: il Papa è morto. Io penso che in questo momento ci si sia solo silenzio e preghiera», dice la giornalista, visibilmente commossa e sgomenta. Ma nel corso della diretta si sentono due commenti fuorionda: «Oh Signore». Poco dopo Daniele chiede silenzio a Maria Rita Parsi, tra gli ospiti presenti in studio. Qui le reazioni dal mondo alla morte di papa Francesco .

