L’arbitro fischia l’inizio della partita e subito scoppia la rissa: caos durante la partita di hockey negli Usa

Video dalla rete

La partita di mercoledì della National hockey league (Nhl) tra i New York Rangers e i New Jersey Devils è iniziata con dieci giocatori di entrambe le squadre che si sono scontrati sul ghiaccio del Madison Square Garden di New York (USA). Tutti tranne i portieri. Il motivo è da ricercare nelle questioni in sospeso dell’ultimo incontro, avvenuto l’11 marzo.

