L’arcobaleno sul Policlinico Gemelli per salutare il Papa ricoverato

Sono ore di ansia per la salute di Papa Francesco. In molti pregano e alzano gli occhi al cielo: fuori dall’ospedale Gemelli di Roma una piccola folla attende notizie sulle condizioni del Santo Padre. Molti i fedeli in preghiera, tante le troupe giornalistiche che aggiornano su quanto succede nelle stanze riservate a Bergoglio.«Il cuore regge bene, il Papa si è alzato e si è messo in poltrona» le notizie della mattinata di martedì 19 febbraio. E anche il cielo ricambia con un arcobaleno che solleva gli animi.

