L’Arena Santa Giulia per l’hockey di Milano-Cortina 2026: il palazzetto innovativo che cambia Milano

Tra le opere ancora in costruzione in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 c’è l’Arena Milano Santa Giulia che sorge su un terreno di circa 48mila metri quadrati all’interno di un’area più ampia, di 600.000 metri quadrati a sud est della città, tra via Bonfadini e via del Futurismo. Sarà una delle strutture più moderne in Italia e in tutta Europa. Avrà fino a 16mila posti al suo interno: una misura finora inesistente nel nostro Paese che permetterà di ospitare spettacoli dal vivo ed eventi sportivi anche di livello internazionale come tennis o volley. Una volta completato, l’edificio sarà anche uno dei maggiori produttori singoli di energia rinnovabile a Milano, generando circa 1 MW di energia fotovoltaica, grazie ai pannelli fotovoltaici installati sul tetto.

Fatta la parte interrata delle fondamenta, i lavori in superficie sono iniziati a febbraio-marzo 2024 e verranno conclusi per ottobre 2025 con collaudi e allestimenti fino alla consegna a Fondazione Milano-Cortina per la preparazione definitiva. In posa ancora la base del parterre su cui vengono allestiti i diversi “pavimenti” e il tetto realizzato in acciaio. Una corsa contro il tempo per cui sono stati portati sul cantiere fino a 400 maestranze operative suddivise su turni anche notturni. Il progetto prevede anche un parcheggio interrato e una piazza con oltre 10.000 metri quadrati di spazio per festival estivi ed eventi all’aperto.