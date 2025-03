Larissa Iapichino dopo l’oro, l’abbraccio infinito con mamma Fiona May: «Sto per svenire»

Video dalla rete

«Sono infinitamente morta, sto per svenire, è stata una gara difficile e veloce. Ma è stato bellissismo, ci ho creduto fino in fondo, volevo andare lì espaccare tutto». Larissa Iapichino ha appena conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Europei indoor di atletica in Olanda quando abbraccia sua mamma Fiona May. Un abbraccio lungo, sentito. Per Larissa è il primo titolo importante, da senior dopo i successi nelle giovanili e l’argento al coperto due anni fa.Le chiedono se sua madre Fiona è contenta: «L’ho battuta, ho vinto il titolo con 3 centimetri in più… Dedico l’oro a tutti quelli che sono resilienti in quello che fanno, come ho fatto io, mi sono rialzata e non ho smesso mai di provarci».

