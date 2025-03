L’Arno in piena a Firenze. Le immagini da Ponte Vecchio per l’allerta maltempo

Video dalla rete

(LaPresse) L’ondata di maltempo che ha colpito gran parte dell’Italia sta creando moltissimi disagi in Toscana. A Firenze, nelle ultime ore, si sono registrate precipitazioni con cumulati fino a 27,8 millimetri. Diffusi superamenti del primo livello di riferimento su tutto il reticolo monitorato del bacino dell’Arno, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, ma anche nell’aretino e nel pisano. Nel tratto fiorentino l’Arno, che in mattinata aveva superato il primo livello di guardia, è arrivato raggiungere i 3,64 metri. La portata dell’acqua è ora a 1121,50 metri cubi al secondo. Sul posto la sala operativa della protezione civile del Comune ha inviato squadre che stanno già intervenendo. Dalla mezzanotte è scattato il codice arancione per la pioggia e il rischio di temporali forti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA