L’arrivo a Venezia di Nicole Kidman e Antonio Banderas, delirio dei fan

Lido di Venezia in delirio per Nicole Kidman. L’attrice hollywoodiana ha conquistato tutti al suo arrivo per la presentazione di `Babygirl´, il thriller erotico di Halina Reijn in concorso alla Mostra del Cinema.

Accolta da un’ondata di flash e dal calore dei fan, la Kidman ha sfoggiato un look da vera diva: un sofisticato abito nero, con gonna larga al polpaccio e corpetto aderente che ne esaltava la silhouette, scollatura a V e immancabili occhiali da sole. A completare il look un paio di sabot bianchi con il tacco e una perfetta coda alta.Al suo fianco, un cast stellare: l’affascinante Antonio Banderas, che ha salutato con calore il pubblico veneziano, e le giovani promesse Sophie Wilde e Harris Dickinson.

