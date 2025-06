L’arrivo degli ospiti all’Aman Hotel di Venezia per le nozze di Jeff Bezos: c’è anche Domenico Dolce

Video dalla rete

(LaPresse) Gli ospiti hanno iniziato ad arrivare giovedì all’Aman Hotel di Venezia per il matrimonio dell’anno del fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra quelli immortalati sui taxi boat anche il celebre stilista Domenico Dolce. Negli ultimi giorni, però, le nozze sono state oggetto di critiche e proteste di una serie di gruppi di attivisti che hanno manifestato contro l’evento. Circa una dozzina di organizzazioni veneziane si sono unite sotto lo slogan “No Space for Bezos” (Nessuno spazio per Bezos). Le varie proteste hanno incluso striscioni anti-Bezos su luoghi iconici di Venezia e un manichino che galleggiava su un canale. Tra gli ospiti confermati al matrimonio ci sono Mick Jagger, Ivanka Trump, Oprah Winfrey, Katy Perry e Leonardo DiCaprio.

