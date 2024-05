L’arrivo del feretro di Franco Di Mare alla Chiesa degli artisti di Roma

Video dalla rete

La chiesa degli Artisti in piazza Del Popolo gremita per il funerale di Franco Di Mare, l’inviato e dirigente Rai morto per mesotelioma il 17 maggio scorso. Per l’ultimo addio oltre ai familiari presenti moltissimi colleghi Rai e giornalisti. Ma anche tanta gente comune: fuori dalla chiesa un uomo regge un cartellone con la scritta «Grandioso Franco arrivederci».

