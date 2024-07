L’arrivo della nave Amerigo Vespucci a Los Angeles

Video dalla rete

La nave più bella del mondo e orgoglio della Difesa è appena arrivata a LosAngeles dove è stata accolta dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo segnala il ministero della Difesa dal suo account ufficlale X specificando che “NaveVespucci, ambasciatrice nel mondo del “Made in Italy” rimarrà in porto fino all’8luglio prima di spiegare di nuovo le sue vele per riprendere il suo viaggio intorno al Mondo.

