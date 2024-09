L’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci a Manila per la 23 esima tappa del tour mondiale

Video dalla rete

(LaPresse) La nave Amerigo Vespucci è arrivata nell’arcipelago delle Filippine, a Manila, è la 23esima tappa del tour mondiale del veliero che ha lasciato Tokyo due settimane fa e ha percorso quasi 2.000 miglia di navigazione. Ad accogliere la nave scuola della marina militare al porto della capitale anche l’ambasciatore d’Italia a Manila, Davide Giglio. Previsti migliaia di ospiti che potranno salire a bordo del Vespucci fino al 17 settembre per visitare il villaggio Italia che, anche in questa occasione, accompagna il veliero per presentare le eccellenze del made in Italy. La nave è partita il 1° luglio 2023 dal porto di Genova per compiere il giro del mondo della durata di circa 2 anni, la prossima destinazione sarà a Darwin in Australia nei primi giorni di ottobre.

