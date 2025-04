L’arrivo della regina Camilla a Ravenna: la visita al museo Byron

Video dalla rete

Un sorriso che ha conquistato quello della regina Camilla entrando nel Museo Byron. Il Poeta britannico durante il suo soggiorno ravennate scrisse alla moglie «A Ravenna le vecchie usanze italiane di conservano forse più che in qualsiasi altra città d’Italia». Per Camilla dopo gli impegni della mattina a Roma con il consorte e la visita assieme alla Tomba di Dante la visita al Museo Byron è stata più di un impegno ufficiale. Ha potuto immergersi nella sua grande passione i libri. Continua il successo del suo profilo social e della sua organizzazione charity con podcast ascoltatissimi The Queen’s Reading RoomOrgogliosa della presenza di Camilla la presidente del Byron Museum Alberta Fabbri una sorta di consacrazione di questa istituzione prestigiosa non solo per Ravenna ma per la cultura internazionale

