L’arrivo di Re Carlo e Camilla al Quirinale per la cena di gala

Re Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati al Quirinale per la cena di gala in occasione della visita di Stato. La regina, elegantissima, indossa un abito di pizzo verde. Al ricevimento presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Rose mini eden rosa, mini calle, orchidee Vanda, Eryngium alpinum, bacche di hyperico, hydrangea rosa ed azzurra, ranuncoli rosa tenue, nigella azzurra, genziana azzurra, rametti di mirto del Boschetto romantico e rami di felce rucola: questi i fiori scelti per i centritavola che abbeliscono la mise en place per la cena. Per le alzate scelti invece delphinuum blu, bocche di leone rosa, viburnum opulus ( palla di neve ), hydrangea rosa ed azzurra e foglie di Phlebodium (felce).

