Las Vegas: l’iconico casinò Tropicana demolito con 2.000 chilogrammi di esplosivo

Video dalla rete

Con uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio, Las Vegas ha detto addio al Tropicana: le torri di 22 piani del leggendario hotel-casinò sono state demolite con più di 2.000 chilogrammi di esplosivo per far posto a uno stadio a cupola da 1,5 miliardi di dollari per gli Oakland Athletics della Major League Baseball e a un resort collegato.

Si tratta della prima implosione nella Sin City in quasi un decennio. Un tempo assiduamente frequentato da Frank Sinatra e dal leggendario Rat Pack, il Tropicana, inaugurato nel 1957, era l’ultimo simbolo della vecchia Las Vegas.