Lasciano il cane legato a una transenna in balia dell’uragano Milton: salvato da una pattuglia di polizia di passaggio

Video dalla rete

Una pattuglia di passaggio sull’autostrada I-75, in Florida, ha salvato un cane che era stato abbandonato e legato a una recinzione a bordo strada. La squadra di polizia stava controllando la zona in vista del passaggio dell’uragano Milton. I versi del cane hanno attirato l’attenzione degli agenti che l’hanno trovato legato e per metà immerso in una pozza d’acqua. Legato com’era alla recinzione, l’arrivo dell’uragano avrebbe potuto metterlo in gran difficoltà.

