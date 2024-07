L’assurdo infortunio per Alvaro Morata: falciato dallo steward

Video dalla rete

Paura per Alvaro Morata: il calciatore spagnolo avrebbe potuto non giocare la finale di Euro 2024 a causa di un infortunio. Al termine della semifinale vinta con la Francia, infatti, è stato colpito involontariamente da uno steward. L’uomo era entrato in campo per bloccare un tifoso che voleva farsi un selfie con gli spagnoli. Morata è uscito zoppicando ma negli spogliatoi ha rassicurato sulle sue condizioni.

