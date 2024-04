L’attacco di Trump agli immigrati: «Animali alieni clandestini»

Video dalla rete

(LaPresse) «Animali alieni clandestini»: sono gli epiteti usati da Donald Trump durante un comizio a Grand Rapids, in Michigan. «La studentessa di Infermieristica di 22 anni in Georgia che è stata barbaramente assassinata da un animale alieno clandestino» ha ricordato Trump elencando una serie di omicidi commessi, a suo dire, da immigrati. «I Democratici hanno detto: ‘Per favore, non chiamarli animali, sono umani‘. Ho detto: ‘No, non sono umani. Non sono umani. Sono animali’. Nancy Pelosi mi ha detto: ‘Per favore, non usare la parola animale quando parli di queste persone’. Ho detto che userò la parola ‘animale’ perché è quello che sono» ha ribadito l’ex presidente americano.

