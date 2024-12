L’atterraggio da brividi in UK: l’aereo oscilla pericolosamente in balia della tempesta

Video dalla rete

I video, girato lo scorso 7 dicembre, mostra la complessa manovra di atterraggio di un volo Ryanair all’aeroporto di Manchester, nel Regno Unito, sferzato in questi giorni dalla tempesta Darragh. Mentre si abbassa di quota per avvicinarsi alla pista, l’aereo viene sballottato pericolosamente dalle raffiche di vento. Il pilota riesce a mantenere il controllo del velivolo e a farlo atterrare in sicurezza. La tempesta Darragh ha portato raffiche di vento fino a 150km/h: all’aeroporto di Manchester molti voli hanno subito ritardi o sono stati cancellati.

