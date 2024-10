L’atterraggio è durissimo: l’aereo danneggia il carrello sulla pista in Grecia

Video dalla rete

Il forte vento ha colto di sorpresa un aereo della Sunclass Airline al momento dell’atterraggio all’aeroporto di Skiathos, in Grecia – famoso per essere uno degli aeroporti più pericolosi in Europa. Secondo l’Aviation Herald, l’aereo (in arrivo da Stoccolma, in Svezia) ha danneggiato il carrello durante l’atterraggio.

L’Airbus A321-200 è atterrato il 15 settembre; il 29 settembre si trovava ancora sull’isola

