Ecco il momento in cui un grosso Boeing 747-8F della compagnia Cathay Pacific (B-LJG/Freighter) ha effettuato un atterraggio piuttosto duro ed è rimbalzato sulla pista dell’aeroporto internazionale di Guadalajara (GDL), in Messico. L’aereo cargo è stato ispezionato dai tecnici ed è ripartito due ore dopo per Anchorage, in Alaska.

