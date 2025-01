L’attivista fermata a Brescia: «Mi hanno chiesto di spogliarmi, togliermi gli slip e fare squat»

Video dalla rete

«Mi hanno chiesto di spogliarmi, togliermi gli slip e fare tre squat ‘per dei controlli’ a detta loro»: inizia così la testimonianza di una delle donne fermate a Brescia, davanti ai cancelli della fabbrica Leonardo Spa di via Lunga. Erano 23 attivisti di Extinction Rebellion, Ultima Generazione e Palestina Libera: protagonisti il 13 gennaio di un’azione non violenta durante la quale si sono incatenati tra loro e ahanno lanciato vernice sui muri accanto all’ingresso. ​Nessun fermo si è tradotto in arresto ed una volta uscite dagli uffici della Questura alcune ragazze fermate hanno riportato testimonianze nelle quali accusano di essere state costrette a spogliarsi ed effettuare piegamenti sulle gambe, mentre agli attivisti uomini questa richiesta non sarebbe stata espressa. Per questo atteggiamento, giudicato discriminatorio, sui loro canali social parlano di «abusi» da parte delle forze di polizia.

