L’audio di Sara Campanella che respinge Stefano Argentino: «Lasciami in pace, smetti di seguirmi»

«L’ultima volta ti ho detto di lasciarmi in pace, cosa hai capito di questa cosa?» . In un audio la voce di Sara Campanella, mentre respinge le insistenti avances di Stefano Argentino, il ragazzo che lunedì l’ha uccisa sgozzandola.

L’audio, che risale a qualche mese prima del delitto, è stato registrato e inviato da Sara alle amiche e dimostra l’insistenza molesta di Argentino.

«Ora te lo ridico, se mi puoi lasciare in pace, tu torni a casa tua e io continuo per la mia strada. O mi devi seguire in questo modo?», dice al ragazza. «Perché fai così? Cosa speri di ottenere?», balbetta quindi Stefano. «Io nulla, sei tu che mi segui», taglia secca la 22enne nella registrazione mandata in onda dalla trasmissione Mattino 4 e poi dai telegiornali Rai

