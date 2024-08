Laura Pausini in auto con le amiche di Solarolo canta «Like a Virgin»

Video dalla rete

(LaPresse) Laura Pausini canta in auto con le amiche di infanzia per le strade di Solarolo, il suo paese di origine nel Ravennate. La cantante ha postato diversi video sui social nei quali interpreta, assieme alle compagne di viaggio, alcuni brani come ‘Like a Virgin’ di Madonna a ‘Carrie’ degli Europe. Le performance sono state pubblicate anche su Instagram da The Sincronette, il profilo social che la pop star ha creato assieme alle sue amiche.

