Laura Pausini, tour da tutto esaurito negli Stati Uniti: il video del live al Madison Square Garden di New York

Video dalla rete

È calato da poche ore il sipario sul palco dello storico The Theater At Madison Square Garden di New York, ultima tappa per la leg americana del LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024. Laura ha salutato gli Stati Uniti con un trionfale show in cinque lingue, davanti a una platea newyorkese in visibilio.

È la tournée dei record: dopo il boom dei palazzetti italiani, un’infilata di sold out in Europa e Sud America, anche la leg americana chiude con il tutto esaurito in ogni città, da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela. Dall’inizio di questo imponente live sono stati 450.000 i fan accorsi a gremire i concerti dell’artista italiana più premiata al mondo.

Laura Pausini è stabile nella vetta della classifica di Spotify come artista donna italiana più ascoltata del mondo, con più di 8 milioni di ascoltatori mensili, e nell’ultimo anno ha registrato un incremento per i suoi show che supera del 25% dei paganti, un risultato che batte i record precedenti e la conferma artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale. Un esempio unico nel suo genere, e un risultato tutt’altro che scontato, specialmente per un’artista italiana. Iniziato con un’anteprima nei teatri lo scorso febbraio 2023, con una straordinaria maratona live di tre concerti in ventiquattr’ore iniziata proprio da New York, il suo tour mondiale era destinato a chiudere i battenti nella città che lo aveva inaugurato. A seguito dell’enorme successo che lo ha travolto in ogni singola tappa, a grande richiesta è stata aggiunta per il prossimo novembre e dicembre un’ultima leg, LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, che partirà con una doppia data nella rinomata arena O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, per poi attraversare l’Europa e l’Italia.