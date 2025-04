Lauren Sanchez, Jeff Bezos e l’abbraccio liberatorio dopo l’atterraggio assistito del razzo di Blue Origin

Video dalla rete

Successo per la missione al femminile di Blue Origin. Tre minuti dopo il decollo, la capsula si è separata dal razzo e ha proseguito il viaggio fino a raggiungere l’altitudine stabilita. Le passeggere si sono slacciate le cinture per fluttuare in assenza di peso e ammirare la Terra vivendo quindi circa tre minuti di microgravità. Come programma poi la capsula è rientrata delicatamente sulla Terra con un atterraggio assistito da paracadute, vicino al sito di lancio nel deserto del Texas occidentale. Allo sbarco finale, Jeff Bezos e Lauren Sanchez, sua futura sposa, si sono abbandonati ad un abbraccio emozionato. Gayle King una volta uscita dal veicolo si è sdraiata e ha baciato la terra molto emozionata. Tra le altre partecipanti, la cantante pop Katy Perry, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l’ex scienziata della NASA Aisha Bowe, l’attivista per i diritti civili, nominata per il Nobel per la pace, Amanda Nguyen.

