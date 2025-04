Lauren Sanchez, Katy Perry e le altre: ecco le protagoniste della missione al femminile di Blue Origin

Video dalla rete

Grande att esa per il volo tutto al femminile di Blue Origin, programmato per lunedì 14 aprile alle 9.30 ora locale (le 15.30 in Italia) in partenza dal Texas occidentale. A bordo ci sarà Lauren Sanchez con la cantante Katy Perry e altre quattro passeggere famose: verranno lanciate nello spazio a bordo del razzo New Shepard che volerà con solo donne a bordo, dopo il volo in solitaria della cosmonauta russa Valentina Tereshkova, nel lontano 1963. Oltre alla futura moglie di Bezos (il matrimonio è fissato per fine luglio a Venezia) e alla popstar, ci saranno la presentatrice televisiva Gayle King, la produttrice Kerianne Flynn, l’ex scienziata della NASA Aisha Bowe, l’attivista per i diritti civili Amanda Nguyen. Sui propri account social, le partecipanti hanno condiviso i video promozionali del lancio raccontando il dietro le quinte delle ultime ore prima della partenza.Il veicolo alto 18 metri decollerà dal Launch Site One di Corn Ranch, un ranch privato nella zona rurale del Texas occidentale, a oltre 225 chilometri a est di El Paso e trasporterà l’intero equipaggio fino alla linea di Karman, il confine dello spazio riconosciuto a livello internazionale. La capsula dell’equipaggio si separera’ dal razzo tre minuti dopo il decollo. La sua velocità sarà tre volte superiore a quella del suono. Una volta raggiunta questa linea, a 100 chilometri sopra la Terra, circa al quarto minuto, le passeggere si slacceranno le cinture per fluttuare in assenza di peso e ammirare il nostro pianeta, vivendo quindi circa tre minuti di microgravità. Secondo i programmi, la capsula rientrerà poi delicatamente sulla Terra con un atterraggio assistito da paracadute, vicino al sito di lancio nel deserto del Texas occidentale.​Lauren Sanchez ha personalmente disegnato la tuta spaziale, facendosi aiutare da due stilisti, Fernando Garcia e Laura Kim, i co-fondatori della griffe Monse che sono direttori creativi di Oscar de la Renta. «Abbiamo reinventato il vestito degli astronauti» ha spiegato Sanchez, commentando il fatto che le tute sono molto attillate.

