L’auto centra la colonna del gas a Marzolara e va a fuoco: il video

Una donna di 47 anni e la figlia 23enne hanno rischiato la vita questa mattina – martedì 22 ottobre – quando la loro auto, alimentata a metano, è uscita di strada a Marzolara, in provincia di Parma, ed è andata a sbattere contro una centralina del gas. Lo scontro ha innescato un incendio. Le due donne sono riuscite a mettersi in salvo, riportando ustioni di media gravità. Alcuni cittadini, che avevano assistito allo schianto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

