L’auto da corsa decolla e si schianta: il pilota sopravvive per miracolo

Video dalla rete

Un test ad alta velocità si è trasformato in un incubo per il pilota Jason Hoard, protagonista di un impressionante incidente al World Wide Technology Raceway, in Illinois, Usa. Durante una sessione della VP Racing Fuels Heads-Up Shootout Series, lo scorso 31 maggio, la sua Corvette si è letteralmente sollevata da terra, ha impattato violentemente sull’asfalto ed è poi precipitata sul terrapieno a lato della pista.

L’organizzazione ha definito l’accaduto come “il peggior incidente mai filmato”.

Nonostante la violenza dello schianto, Hoard è riuscito a salvarsi. In un’intervista concessa il 4 giugno al “The Wes Buck Show” su YouTube, il pilota ha raccontato quei momenti concitati: “Tutto stava andando bene, finché non lo è stato più. A un certo punto mi è sembrato che l’auto stesse andando all’indietro. Mi sono rannicchiato sul sedile e ho capito che qualcosa non andava”.