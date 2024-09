L’auto va a fuoco in autostrada. Salvato all’ultimo minuto

Video dalla rete

Dopo un incidente sulla interstate 5 di Washington una delle due auto coinvolte ha preso fuoco. L’uomo alla guida è rimasto bloccato all’interno mentre le lingue di fuoco avvolgevano l’auto. Un gruppo di automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare soccorso e sono riuciti ad avvicinarsi all’auto in fiamme. Hanno cercato di rompere i finestrini senza riuscirci ma, alla fine, hanno aperto la portiera e sono stati investiti da un ritorno di fiamma. Nonostante questo, hanno salvato il guidatore e sono riuciti a trascinarlo fuori. L’uomo è stato soccorso e ricoverato per le ustioni riportate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA