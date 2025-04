«L’autotrapianto del cuore è stato la mia rinascita» Giulia racconta la sua lotta contro il cancro

Video dalla rete

Giulia Tarantino, attrice 28enne, racconta il percorso di cura contro il cancro a partire dalla scoperta, nel 2022, alla vigilia di uno spettacolo. Il respiro affaticato, la corsa in ospedale, poi la scoperta con una radiografia e l’operazione d’urgenza. La diagnosi: tumore maligno delle guaine nervose periferiche. «È il mio punto di svola, e porta con sé paura e incertezze infinite», racconta. Giulia inizia le terapie all’Humanitas di Rozzano, i controlli vanno bene ma un effetto collaterale, sopra tutti, accusa più di tutti – la lontananza dal suo lavoro. Arriva poi la recidiva locale, «il giorno più duro della mia vita – spiega – Si ricomincia». «La massa era in una zona difficilmente accessibile — dice Lucia Torracca, responsabile della Cardiochirurgia dell’Humanitas—. Per pianificare l’intervento abbiamo realizzare un modello 3D del cuore della paziente e poi simulato tutti i passaggi nel Simulation lab». Giulia torna in sala operatoria e, nello sconforto, pensa di abbandonare il teatro. Il suo cuore viene estratto dal torace (per non più di tre ore, tempo-limite), mentre una macchina pompa il sangue al suo posto. Ma l’intervento riesce perfettamente e torna in scena con un cuore completamente nuovo: «È come fosse la prima volta – ricorda – È la mia rinascita». Il video è stato pubblicato sui social dal canale Humanitas research hospital.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA