Lavori Onu si interrompono per il terremoto a New York

Video dalla rete

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata avvertita a New York alle 16,20 ora italiana e ha scosso i palazzi della città. Colpita tutta la regione del New Jersey. Al palazzo dell’Onu, dove erano in corso i lavori, i partecipanti hanno brevemente interrotto i lavori, chiedendosi se fosse il caso di continuare. Dopo qualche minuto di incertezza e qualche battuta per stemperare la tensione, le relazioni sono riprese.

