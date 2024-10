Lavoro, Marina Berlusconi nominata Cavaliere al Quirinale: «Dedicata a mio papà Silvio»

Video dalla rete

(LaPresse) «Quanto è importante questo giorno per me? È importantissimo ed è una grande emozione». Queste le parole scelte da Marina Berlusconi per commentare la sua nomina a Cavaliere del Lavoro, avvenuta oggi al Quirinale in una cerimonia tenuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Nel segno di mio padre? Sì, dedicato a mio papà», afferma Berlusconi, in memoria del padre Silvio, a sua volta nominato Cavaliere del Lavoro il 2 giugno 1977 dal presidente Giovanni Leone.

