Lazio-Real Sociedad, agguato nel centro di Roma contro i tifosi spagnoli: bombe carta e coltellate da ultrà biancocelesti

(Rinaldo Frignani) Coltellate, bombe carta, fumogeni. Un agguato serale in pieno centro a Roma da parte di teppisti incappucciati, secondo la polizia riconducibili alle frange estreme del tifo della Lazio, contro i tifosi del Real Sociedad in trasferta nella Capitale per assistere stasera alla partita di Europa League allo stadio Olimpico. Bilancio: 9 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Tutti spagnoli. Teatro dell’assalto via Leonina, frequentata da turisti e pellegrini nell’anno del Giubileo (nelle immagini pubblicate su X da Hooligans.cz Official). Gli aggressori hanno agito indisturbati per parecchi minuti, erano circa un’ottantina contro una settantina di ospiti. Residenti terrorizzati.

