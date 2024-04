Le forze speciali russe fermano un uomo all’esterno del teatro luogo dell’attentato

Video dalla rete

Le forze speciali russe hanno fermato un uomo all’esterno della sala da concerti Crocus City Hall, a Mosca, dove questa sera – venerdì 22 marzo – un commando armato ha fatto irruzione armi in pugno uccidendo circa 60 persone e ferendone almeno un centinaio. Nelle immagini, la autorità portano via verso una camionetta un uomo ammanettato. Non sono ancora state diffuse maggiori informazioni sull’identità della persona, tantomeno i motivi del fermo.

