Le imitazioni di Gianfranco Butinar, l’attore morto a 51 anni: il video

Video dalla rete

(LaPresse) Gianfranco Butinar, noto attore, comico e imitatore romano, è deceduto all’età di 51 anni a causa di un infarto mentre si trovava in casa in compagnia della moglie. In questo blob sono riassunti alcuni dei suoi cavalli di battaglia, su tutti l’imitazione di Franco Califano, che con l’attore aveva anche un rapporto di amicizia.

Butinar era amato anche per le imitazioni di Bruno Pizzul, Adriano De Zan, Fabio Capello, i radiocronisti di “Tutto il calcio minuto per minuto”. I suoi funerali si terranno sabato 7 giugno alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA