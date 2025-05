Video dalla rete

Momenti di tensione a Roma durante il corteo contro il decreto sicurezza, quando un gruppo di manifestanti ha cercato per due volte di forzare il cordone di polizia per raggiungere il Parlamento, dove il ddl è in esame. La manifestazione, convocata nel pomeriggio del 26 maggio, è partita da piazza Barberini e si è snodata per le strade del centro.

