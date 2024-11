Le immagini della tappa a Singapore del tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci: è record di visitatori

Video dalla rete

La nave Amerigo Vespucci ha lasciato Singapore, 25esima tappa del suo tour mondiale, e fa vela in direzione di Belawan, in Indonesia. Nelle immagini, l’arrivo nella città stato a sud della Malesia della nave scuola della Marina militare lo scorso 25 ottobre. Dopo Belawan, l’Amerigo Vespucci farà tappa a Phuket in Thailandia per poi dirigersi in India a Mumbai dove, a fine novembre, sarà nuovamente affiancata dal Villaggio Italia l’“Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane fortemente voluta dal ministro della Difesa Crosetto. Nei cinque giorni di sosta a Singapore, il Villaggio Italia è stato visitato da 45 mila persone di cui circa 22 mila sono salite a bordo della nave scuola, ambasciatore dell’Italia nel mondo. Con Singapore, includendo le tappe di Los Angeles, Tokyo e Darwin, il numero complessivo di coloro che hanno visitato il Villaggio Italia supera i 200 mila di cui oltre 100 mila sono saliti a bordo di Nave Amerigo Vespucci.

