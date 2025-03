Le immagini dell’eclissi solare parziale: così la luna ha oscurato una parte del sole

Video dalla rete

(LaPresse) – Occhi al cielo in molte parti del mondo per ammirare l’eclissi solare parziale. L’evento astronomico, che si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurando così totalmente o parzialmente l’immagine del Sole dalla Terra, è visibile parzialmente nell’Europa occidentale e settentrionale, nel nord dell’Europa orientale, nel nord-est dell’America del Nord, nell’Africa nord-occidentale, nella zona settentrionale dell’Oceano Atlantico, in Groenlandia e nell’area dell’Artico che si affaccia a nord della Penisola scandinava.