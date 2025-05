Le immagini di Papa Leone XIV a Genazzano: l’arrivo a sorpresa e gli applausi

Video dalla rete

Visita a sorpresa di Papa Leone XIV alla Basilica Santuario della Madonna del buon Consiglio a Genazzano, a una trentina di chilometri da Roma. Prevost è molto devoto alla Madonna del Buon Consiglio: lo scorso 25 aprile l’allora cardinale celebrò la messa nel Santuario mariano di Genazzano, in occasione della Festa della ‘Venuta’ della Madre del Buon Consiglio. Il Papa ha raggiunto il Santuario Genazzano poco dopo le 16 per una visita in forma privata. Il santuario, retto dai religiosi dell’Ordine di Sant’Agostino, custodisce un’antica immagine della Vergine, cara all’Ordine e alla memoria di Leone XIII. Nelle immagini l’arrivo del Pontefice e gli applausi dei cittadini di Genazzano.

