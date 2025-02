Le immagini spettacolari dell’Etna: dal cratere di Bocca Nuova un fiume di lava lungo circa tre chilometri

Video dalla rete

Immagini spettacolari quelle dell’Etna in piena attività eruttiva, con una colata lavica che si sta sviluppando da un’apertura nel cratere Bocca Nuova, creando un fiume di lava lungo circa tre chilometri. L’eruzione è iniziata nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, dopo che i primi segnali di attività erano già stati registrati il 10 febbraio.Le immagini che vedete sono di Pio Andrea Peri che ha seguito da vicino questo spettacolo della natura.La lava scorre a un’altitudine di circa 1.900 metri sopra il livello del mare, diretta verso Monte Frumento Supino, mentre il cratere sud-est mostra un’intensificazione dell’attività esplosiva. A causa dell’emissione di cenere vulcanica, tre settori dell’aeroporto di Catania sono stati chiusi per motivi di sicurezza, ma non ci sono restrizioni sui voli in arrivo o in partenza. Gli esperti avvertono che la situazione è in evoluzione e potrebbero verificarsi ulteriori intensificazioni dell’attività vulcanica.

